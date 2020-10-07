蔡政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，即便政府以時空環境改變為由解釋，仍無法消除民眾對食安的疑慮。國民黨也多次針對此事諷刺政府，卻慘遭1450反嗆！對此，中華戰略學會研究員張競直言「1450不要嘴硬，帶種就去吃」。

張競在臉書指出，若政府真的認為進口帶有荷爾蒙瘦肉精美國肉品沒有問題，就公布這些食品大廠業者名單，不要騙消費者會清楚標示。張競提及，2014年劣質油品事件爆發時，政府公布使用這些油品的食品大廠清單，消費者退貨、商家下架一大堆，糕餅業被退回糕點砸到滿頭包，「有多少食品大廠被迫放棄原有品牌另起爐灶，重新設計商品上市，才恢復消費者信心」。

張競質疑，業者有沒有信心出來公開打廣告，強調該公司所生產香腸、肉鬆、肉乾與冷凍水餃，係使用美國進口含荷爾蒙瘦肉精肉品食材？消費者會買帳？會照吃不誤？張競認為，若政府對美國肉品這麼有信心，就不要偷偷摸摸、遮遮掩掩，大大方方將曾經進口美國這種肉品當食材的食品大廠公布出來吧！政府別以為跟黑心食品企業站在一條線上沒事，會有網路紅人幫消費者檢查，到底是有哪些食品大廠用含荷爾蒙美國肉品，當作生產上市食品的原料。

張競喊話政府，不要以為拿錢養1450就可以在網路上封住懷疑者的口，「您們這些1450不要嘴硬，帶種就當網紅，把這些帶有荷爾蒙肉品所製食品吃下去，讓我們看看您的內臟是否跟您的嘴一樣硬！」

(中時新聞網)