新北市中和納骨堂使用近40年，逾3萬個塔位已滿載，日前釋出400塔位，引發民眾冒雨漏夜排隊，中和區長賴俊達7日在市政會議提出目前正規畫打造中和生命紀念園區，包括新建納骨塔、增設植存區與生命文化博物館，希望能夠打造滿足殯葬、生命教育與休閒的園區。

民政局長柯慶忠指出，目前中和納骨堂已經使用近40年，先前市長行動治理座談會，也有許多民眾建議，目前選項包括有納骨堂現地重建，但塔位會較少，或是擴大納入後方掩埋場，但會面臨用地變更問題。

新北市長侯友宜指出，這次提出的中和生命紀念園區位於山坡地，須要審慎評估，中和是密度非常高的都會地區，民政局要站在一定高度適度調整，一定要整體性觀念，有一些放很久的骨灰、牌位，要協助整理，包括生命文化博物館、生命博物館，都請民政局評估。

城鄉局長黃國峰表示，目前規畫的興南路三段中和生命園區，後方屬於垃圾場用地與部分保護區，待公所、殯葬處規畫後，協助變更。

(中時 )