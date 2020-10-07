明年起含萊克多巴胺美豬即將進口來台，農委會陳吉仲今(7)日於立院報告並備質詢，國民黨立委林為洲對陳吉仲從過去「反美豬」成了如今「護美豬」的角色轉變表達強烈不滿，直批陳「無恥」，陳吉仲表示對於人身攻擊無法接受。

藍委林為洲多次批陳吉仲「無恥」，陳吉仲不滿表示對人身攻擊無法接受。（李柏澔攝）

林為洲指出，2013年陳吉仲說政府打死也要擋下瘦肉精美豬，更說大陸產品也會跟著進來台灣，台灣未來將沒有農業；時隔7年現在卻說萊豬來台對產業雖有影響但不會造成巨大衝擊，根本是跨時空打臉。

林為洲質詢中要求陳吉仲為態度轉彎道歉，陳吉仲則說照顧農民的心從未改變，這是永遠的堅持。

林為洲將砲火轉向日前飽受爭議的科學人廣告，強調廣告文宣不該以「農產品受進口損害救助基金」來做運用，農委會一再拍胸脯保證進口豬只佔1成，國內養豬產業不會受影響，但運用該基金是否就是默認美豬開放其實會影響國內養豬產業？還是其實是在做美豬「大內宣」？

陳吉仲回應，由於網路上不斷有不實訊息謠傳國內將開放使用萊克多巴胺，這是惡意打擊國產養豬產業，因此才以此基金做廣告文宣，為的是保護國內養豬產業。

雙方一來一往隔空交鋒現場一度陷入火爆，林為洲批陳吉仲從反美豬大將成了護美豬主委，數次對陳大罵「無恥」，更高舉「陳吉仲下台」的牌子，現場許多立委擋在林陳之間，擔憂衝突一觸即發。

陳吉仲不滿回應，「委員可以要求我下台，但對於人身攻擊我無法接受。」

立院審美豬 陳吉仲與林為洲爆口角(姚志平攝)

(中時 )