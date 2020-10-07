決定不與CBA北京首鋼續約的台灣前NBA好手林書豪，今天在個人推特放上一段視頻，當中只見到林書豪不斷地在三分線外出手命中，展示出這段時間的訓練成效。林書豪表示，新東家還沒確定，可能還得等上好幾個禮拜才能揭曉。

林書豪在回答提問的時候說，現在NBA季後賽還沒結束，選秀會也還沒登場，因此，目前還不急，或許要等上好幾個禮拜吧！

不少球迷為林書豪獻上祝福，希望他能重新回到NBA賽場上，實現夢想。林書豪回覆球迷，追夢者！加油。

其實林書豪為了重返NBA，這段時間的訓練刻意改變了投籃姿勢，從影麵中可以看到林書豪的出手動作更加流暢，投籃命中率也更高了。

林書豪表示，「在我成長的過程中，我的教練總是告訴我比賽百分之九十比的是精神品質。我當時一直無法體會這個道理，隨著年齡增長，我越來越喜歡這句台詞。意志和技巧一樣重要。如果沒有意志去投籃，想要成功，想要成為一個偉大的球員，我只是一個技術嫻熟的球員，沒有能力承受挑戰。找到你的夢想，找到你的意志，然後去投籃。」

(中時 )