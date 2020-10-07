今天（7日）是大陸國慶中秋假期第7天，長假已近尾聲，有人已經踏上了回家的旅程。總體來看，假期前6天，全大陸交通狀況平穩。央視新聞報導，全大陸鐵路連續6天發送旅客超過一千萬人次。

從大陸國慶中秋假期出行的情況來看，來自交通運輸部的數據顯示：6日全國高速公路流量4898.7萬輛。10月1日到5日，全國道路日均發送旅客在4900萬輛以上，最高峰日在10月1日，當天流量峰值為5301.58萬輛，同比2019年國慶假期最高值增長0.85％。

大陸交通運輸部路網中心值班長周可夫表示，從6日起，大陸全國公路進入返程階段，交通流量逐步上升。交通流量較大的區域，主要集中在長三角、珠三角、京津冀和成渝地區。

高速鐵路的公車化運行，使得一天內可以往返的短途旅遊持續火爆。大陸全國鐵路連續6天發送旅客超過一千萬人次，10月6日發送旅客1130萬人次，加開旅客列車803列。

大陸國慶假期是內蒙古額濟納旗觀賞胡楊林的最佳時期，全大陸各地前往遊覽金秋胡楊的遊客倍增。中鐵呼和浩特局額濟納站站長蔣國亮表示：今年預計接待來自全國各地的旅遊專列57列，較去年增加了20列，遊客數量增加了30％左右。

(中時 )