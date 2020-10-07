馬林魚與勇士小將小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)結怨許久，今日在季後賽又有火藥味了，小阿庫尼亞首局首打席開轟，創下史上最年輕在季後賽擊出首打席全壘打的球員，他開轟當下目送球飛向全壘打牆，將球棒甩向一邊，結果下打席就被觸身球，這已是第3度小阿庫尼亞被馬林魚報復，讓他賽後在推特開嗆。

小阿庫尼亞首打席第2球就開轟，以22歲又293天創下季後賽新紀錄，雖然最後勇士9比5順利贏球，但小阿庫尼亞在第3局卻又被挾怨報復，被阿坎塔拉(Sandy Alcantara)一顆97.5英里(約157公里)的直球狠狠砸中左臀。

小阿庫尼亞遭觸身球後在打擊區走了幾步，想走向投手但被主審攔住，勇士教練也趕緊上場安撫他，小阿庫尼亞與馬林魚在休息區的球員發生一些口角，但比賽仍繼續進行，此戰他4打數敲出雙安，有2三振。

賽後小阿庫尼亞仍怒火難消，他在推特上開嗆，「他們（馬林魚）必須要對我觸身球，因為他們無法解決我。」之後又在Instagram上面發文，「我想藉此向『沒有人(NOBODY)』道歉。」小阿庫尼亞認為這並非巧合，每次系列賽他都成為被針對的對象，不過他說並不會將此放在心上，要更專注搶勝。

They have to hit me , because they don’t get me out 🤫🤫🤫 — Ronald Acuna Jr (@ronaldacunajr24) October 6, 2020

「我們沒有故意打他，」馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)在賽後澄清，「對上小阿庫尼亞不能只是丟進本壘板，我看過了，那球就是想投在邊邊，但結果有點不如預期。」

小阿庫尼亞與馬林魚發生觸身球爭議要回溯到2018年8月15日，當時小阿庫尼亞連3場都對馬林魚首局首打席開轟，結果第2打席就被惡意觸身球打中手肘，當時引發不小的爭議。之後陸陸續續小阿庫尼亞總常對上馬林魚的比賽中挨球吻，小阿庫尼亞生涯對上馬林魚206打席被砸中5次，平均41.2打席就會被打，他生涯1200打席也才被打15次，顯然馬林魚特別容易打到他。

(中時 )