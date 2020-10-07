川普喊停紓困協商 油價走跌 11:212020/10/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國總統川普喊停新冠疫情振興方案協商，加上美國原油庫存超出預期，國際油價7日（周三）亞洲早盤應聲下挫。 布蘭特原油期價跌落1.88％至每桶41.85美元，美國原油期價重挫2.26％至每桶39.75美元。 美國石油學會（American Petroleum Institute）最新公布數據顯示，上周美國原油庫存增加95.1萬桶，高於市場預期，也是油價承壓的原因之一。 (工商 ) #喊停 #協商 #美國原油庫存 #每桶 #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》川普返回白宮 韓股連5升 15:402020/10/06 財經 川普確診 7成美國人指他輕忽病毒 04:102020/10/06 國際大事 驚爆2大事！油市逆天狂彈 川普又搶了大功 12:202020/10/06 財經 川普確診4天出院 醫師痛罵：「疫」Q零蛋 09:452020/10/06 生活 川普出院美股期貨卻平盤 市場最期待利多仍難產 09:322020/10/06 財經 《日股》川普返回白宮 日經午間漲逾百點 12:502020/10/06 財經 川普喊減稅 美振興措施有進展！美股道瓊大漲465點 05:502020/10/06 財經 《匯市》川普病情好轉 助利新興市場貨幣 17:222020/10/06 財經 川普緊急出院忙競選 恐將招致反彈 20:142020/10/06 國際 自認新冠免疫了！川普一返回白宮就脫口罩 07:212020/10/06 國際 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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