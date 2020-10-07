由於美國總統川普喊停新冠疫情振興方案協商，加上美國原油庫存超出預期，國際油價7日（周三）亞洲早盤應聲下挫。

布蘭特原油期價跌落1.88％至每桶41.85美元，美國原油期價重挫2.26％至每桶39.75美元。

美國石油學會（American Petroleum Institute）最新公布數據顯示，上周美國原油庫存增加95.1萬桶，高於市場預期，也是油價承壓的原因之一。

(工商 )