美國德州17歲少女卡琳（Maci Currin）以腿長135公分打破金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為目前擁有全球第一長腿的女性。
英國《地鐵報》（Metro）報導，擁有208.28公分身長的德州17歲少女卡琳不僅身高超高，她的腿也超長，右腿長134.3公分，左腿長135.3公分，她近期打破金氏世界紀錄，成為擁有全球第一長腿的女性。
在卡琳之前，世界第一長腿女紀錄保持人是擁有133公分長腿的俄羅斯女模利辛娜（Ekaterina Lisina）。利辛娜是前俄羅斯籃球國手，現已轉行當起模特兒，即便世界第一長腿女的封號被拿掉，她現在仍以205公分身長坐擁「世界最高模特兒」封號。
新科紀錄保持人卡琳表示，知道自己很高，但從沒想過長腿會打破世界紀錄，她坦言一雙長腿確實對她的生活造成不便，例如進門時、坐進車內時常會撞到頭，也很難找到夠長的衣服。
她希望藉由自己打破世界紀錄來鼓勵其他長腿女孩，「不要把腿藏起來，要接納它。」
事實上，卡琳一家都是長人，她爸爸身長6英尺5英吋（約195公分），哥哥身高6英尺3英吋（約190公分），只有媽媽身高比較像一般人，為5英尺7英吋（約170公分），卡琳在家裡面是最高的。她說出生時身長跟一般嬰兒一樣，為19英吋（約48公分），但是她長得很快，9歲時就已經長到170公分。
不過卡琳仍不是世界上身高最高的人，目前世界最高女性紀錄保持人是大陸女子孫芳，身高為7尺3英吋（約220.98公分）。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。