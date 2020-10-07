美國德州17歲少女卡琳（Maci Currin）以腿長135公分打破金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為目前擁有全球第一長腿的女性。

美國德州17歲少女卡琳（Maci Currin）以腿長135公分打破金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為目前擁有全球第一長腿的女性。

英國《地鐵報》（Metro）報導，擁有208.28公分身長的德州17歲少女卡琳不僅身高超高，她的腿也超長，右腿長134.3公分，左腿長135.3公分，她近期打破金氏世界紀錄，成為擁有全球第一長腿的女性。

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在卡琳之前，世界第一長腿女紀錄保持人是擁有133公分長腿的俄羅斯女模利辛娜（Ekaterina Lisina）。利辛娜是前俄羅斯籃球國手，現已轉行當起模特兒，即便世界第一長腿女的封號被拿掉，她現在仍以205公分身長坐擁「世界最高模特兒」封號。

在 Instagram 查看這則貼文 Ekaterina Lisina（@ekaterina_lisina15）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 9:45 張貼

新科紀錄保持人卡琳表示，知道自己很高，但從沒想過長腿會打破世界紀錄，她坦言一雙長腿確實對她的生活造成不便，例如進門時、坐進車內時常會撞到頭，也很難找到夠長的衣服。

她希望藉由自己打破世界紀錄來鼓勵其他長腿女孩，「不要把腿藏起來，要接納它。」

事實上，卡琳一家都是長人，她爸爸身長6英尺5英吋（約195公分），哥哥身高6英尺3英吋（約190公分），只有媽媽身高比較像一般人，為5英尺7英吋（約170公分），卡琳在家裡面是最高的。她說出生時身長跟一般嬰兒一樣，為19英吋（約48公分），但是她長得很快，9歲時就已經長到170公分。

不過卡琳仍不是世界上身高最高的人，目前世界最高女性紀錄保持人是大陸女子孫芳，身高為7尺3英吋（約220.98公分）。

(中時新聞網)