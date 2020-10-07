環島台灣一圈到底要花多少時間？有網友趁中秋假期挑戰「台灣縱走」，騎車從台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔出發，前往最北端的富貴角燈塔，沒想到竟然只用20小時45分就完成，他上網公布超狂「切西瓜」路徑後，網友一看全跪了。

網友PO出他從台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔騎到富貴角燈塔，的超狂「切西瓜」路徑。（圖／截自臉書「台灣機車環島美景-路況-民宿-美食」)

這名網友在臉書社團《台灣機車環島美景-路況-民宿-美食》發文指出，他之前有多次騎車環島的經驗，因此才敢挑戰只花一天「台灣縱走切西瓜」，事前除了檢查機車及所有裝備，還特地準備了5公升的油桶，避免因距離太遠找不到加油站的窘境。

原PO他表示，10月1日凌晨3點，他從全台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔出發，一路沿著185、187縣道到達那瑪夏，稍作休息後再沿著導航指引前往下一條山路「嘉129-1」，進入阿里山後，他說「從這裡開始，就是你懷疑人生的開始」，因為不但山路危險，山嵐也會導致視線不良，騎乘中必須隨時將護目鏡上的霧氣擦掉。

經過阿里山後，他繼續向武嶺出發，路程中可以在沿途山腳下的超商休息，騎出武嶺到達梨山加油站後，一定要控制油門開合，因為切西瓜挑戰至此才完成一半，他提醒「不要看到山路或被挑釁就高潮」，因為這一桶油要撐非常久。

接著北上經過山嵐惡劣、不利騎乘的明池後，就可以看到復興加油站，可以再度補充油料做最後休息，往山路的最後一關台七乙前進，台七乙結束後，來到台北的蜘蛛網系統，繞出來後就離富貴角燈塔不遠了，最後在晚間11點45分抵達，全程總共只用了20小時45分鐘就完成，還不到24小時。

原PO分析，這趟切西瓜之旅大多屬彎曲綿延的山路，因此沒經驗的，千萬別像他一樣挑戰24小時內完成，因為會騎到雙腳麻痺、膝蓋疼痛、脖子酸、手抖、屁股撕裂，一定要量力而為。PO文及超狂「切西瓜」路徑曝光後，引起眾多網友讚嘆，直呼超熱血。

(中時新聞網)