反年改團體「八百壯士」，前年上街赴立法院抗議，其中陳姓退役上校在陳抗時，左手小指意外遭油壓剪剪斷，控告保六總隊林姓警員涉嫌過失傷害罪，台北地檢署調查後認為，陳抗當天現場混亂，無法確認是林員剪斷陳小指，今不起訴林員。

2018年4月25日，「八百壯士」因反年改赴立法院抗議，引爆多起衝突，陳男在混亂中左手小指遭油壓剪剪斷，嚇壞在場人士，陳男送醫後醫師認為粉碎性骨折，無法接回。

事後陳男認為當時現場執勤保六總隊要負責，提出告訴，但檢方查不出當天是誰剪斷陳男手指，將全案簽結。陳男經檢視相關新聞報導，懷疑是保六林姓員警剪斷他手指，依據新聞報導內容再度向北檢提告林員過失傷害，另提出國賠訴訟。

林員否認剪斷陳男手指，辯稱陳男受傷是下午3時，當時他不在現場，且陳男提出的新聞報導他的照片截圖，時間已是下午4時許。

檢方勘驗現場監視器畫面與員警密錄器，發現警方與「八百壯士」雙方有都攜帶油壓剪，無法確認是誰剪斷陳小指，認定林罪嫌不足，今將林員處分不起訴。

(中時 )