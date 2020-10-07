更生人甫出獄超商乞討 警暖捐200元助洗心革面

台中市政府警察局春社派出所巡佐黃豊足、警員鄭欣妮，日前13時許接獲民眾報案稱有更生人需警方協助。一名甫出獄黃姓更生人(69歲)由於年歲已大，出獄後的生計毫無著落，失意之際，竟「今朝有酒今朝醉」將台中監獄所給付出獄人口的車馬費新臺幣500元拿去買酒喝。

警方指出，黃姓更生人於黃湯下肚後，又向超商裡的民眾乞討食物，報案人陳先生表示也曾坐過牢，如今已洗心革面，一邊勸戒黃民一邊報案請警方協助。

據員警了解，黃姓更生人於台中工作時，因竊盜案被捕入獄，被查獲當時還居住在南屯區，如今租屋處也回不去，只能回到老家屏東懇求嫂嫂接濟。員警悉心將從台中到屏東的車程及伙食費精算給黃姓更生人聽，除了黃姓更生人本身有點現金外，巡佐黃豊足慷慨捐出新臺幣200元作為補貼，剛好足夠路途中買點東西果腹並抵達家鄉屏東。

巡佐黃豊足表示：你年事已高，尊敬你是長者，雖然你因案服刑，但那都已經是過去式，不管人生走到何時，都可以重新開始，不要再買酒喝了，回到屏東後好好生活！

春社派出所長江松泳呼籲，因法務部矯正署臺中監獄鄰近本所，因此經常有出獄更生人會在路邊行乞或至所內求援，警方會轉介相關單位給予適當幫助，適時伸出援手，並引導他們透過更生人就業輔導尋求重新適應社會的管道。

(中時 )