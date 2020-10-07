日本22歲新生代女星廣瀨鈴，昨日(6號)透過所屬經紀公司宣布感染了新冠肺炎，目前身體雖未出現異狀，但依然遵循政府的指示在家休養、隔離，吸引大批粉絲的關切。

廣瀨鈴擁有甜美外表、圓潤大眼，14歲時便憑著亮麗的外表在女性潮流雜誌《Seventeen》所舉辦的「Miss Seventeen」模特兒徵選比賽中脫穎而出，與姐姐廣瀨愛麗絲一起勇闖演藝圈，陸續在《老師遇到鬼》、《學校的階梯》、《海街日記》、《夏空》、花牌情緣 結》、《魯邦三世 THE FIRST》、《最後的情書》等電視劇及電影中演出，明年也即將推出電影《生命停車場》，讓粉絲們十分期待。

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不過，廣瀨鈴所屬的經紀公司FOSTER，卻在近日發出道歉聲明表示，廣瀨鈴在參與拍攝作品時與其他同仁一同進行了新冠肺炎的篩檢，沒想到結果出爐竟染疫，緊急宣布暫停所有工作並遵循衛生所指示居家隔離，讓工作人員與粉絲們擔心並造成困擾感到抱歉，之後也會更嚴謹的為旗下藝人及工作人員進行防疫措施。

而廣瀨鈴雖目前無症狀，也沒有任何的不舒服，依然吸引大批粉絲湧入她個人的社群平台關心並留言，希望她能早日康復回到工作崗位。

在 Instagram 查看這則貼文 広瀬すず（@suzu.hirose.official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 30 日 下午 10:51 張貼

(中時新聞網)