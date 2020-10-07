海芬昨在追思會跟小鬼喊話。（圖／翻攝自海芬的大明星小跟班臉書）

36歲小鬼黃鴻升上月過世，昨(6日)親友為他舉行追思會，吳宗憲、KID任主持人，蕭敬騰、楊丞琳等人都上台獻唱，先前在《花甲男孩轉大人》被封為「國民姑姑」的海芬（本名：海裕芬）跟小鬼情同姐弟，透露小鬼離開後有不少網友私訊她，說小鬼託人帶話給海芬「希望妳當我媽媽」，海芬說她的答案是她願意，但不忘搞笑喊話要快點投胎，「因為姐離更年期已經不遠」。

海芬今在臉書分享一段昨晚在小鬼追思會上她的致詞，說黃鴻升是跟她「不同爸爸、不同媽媽的親弟弟」，小鬼喜歡到處去跟別人說海芬是她姐姐，她也開心接受，說到最後還有粉絲私訊問她兩人是否是真的姐弟，海芬說她跟小鬼超有話聊，平時私下腥羶色的也來者不拒，讓原本害羞、內向的兩人都笑得很開心。

海芬說，黃鴻升是她IG中合照最多的男星，只要她發文，不管內容多無聊，小鬼都秒按讚，小鬼也很愛貼兩人合影，不管海芬當下紅或不紅，或可能只是為了蹭他人氣，小鬼都不在乎。兩人好到什麼話題都能說，也聊過：「如果有一天我們誰先離開這個世界，一定要想盡辦法回來告訴對方，那個未知的世界到底長怎麼樣」。

小鬼過世後，有很多地方的粉絲都私訊海芬，說小鬼有話要跟她說，「我每一則都相信」，雖然還穿插一些問她雞腳要怎麼滷的訊息，其中有幾則讓她印象深刻，「他們說黃鴻升想告訴我，他不只是想要我當他姐姐，他更想要我當他的媽媽」，海芬說，趁此機會，她想隔空對黃鴻升說她願意，「只是姐要拜託你一件事，那就是你投胎可以快一點嗎？因為姐離更年期已經不遠」，此話一出讓大家笑中帶淚，也更明白小鬼與海芬之間難以言喻的好感情。

(中時新聞網)