蘋果新品發表會即將在10月13日（台北時間14日凌晨，下周三）舉辦，市場預期5G iPhone將正式登場。亞系外資今天發布研究報告表示，晶圓代工廠台積電(2330)將受惠iPhone 12帶動出貨成長，第4季營收將優於預期，長期還有英特爾晶片委外商機，將台積電目標價調升至600元，維持買進評等。

蘋果首款5G iPhone將上市，亞系外資認為，新機價格降低且支援5G，將可能引爆2014年以來最大換機潮。蘋果是台積電最大客戶，占營收比重約24%，台積電通吃蘋果A14處理器、且有望生產新款MacBook搭載的ARM架構處理器，外資預期2021年台積電來自蘋果營收將年增42%。

亞系外資預估，台積電第3季營收將季增9%，隨著iPhone 12推出，預估第4季營收季增8%，優於原本市場的持平看法。

亞系外資指出，明年5奈米製程放量將同步推升台積電營收、毛利率及獲利，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調高2%、10%至18.99元、23.06元，目標價從460元上修到600元，維持「買進」投資評等。

亞系外資表示，台積電挾著5奈米先進製程優勢，另一客戶超微（AMD）持續提升個人電腦及伺服器晶片市占率，也將扮演台積電未來兩年重要的獲利成長動能，推估2021年至2022年超微貢獻台積電營收比重將達8%至9%。長期而言，英特爾若把晶片委外訂單交給台積電，有機會貢獻台積電2025年營收20%。

(時報資訊)