集保結算所「集保e存摺」App用戶已突破150萬，並依據大數據分析投資人需求，首創推出「證券資產趨勢圖」，以變動曲線的視覺化呈現方式，便利投資人掌握資產價值成長，未來亦規畫納入銀行存款及信用卡資料，成為投資人便利使用的資產整合利器。

今年台股受新冠肺炎影響，波動幅度高達4500點、且成交量多次創下3千億元巨量，股市交易熱絡。同時，上半年共有66萬人開立證券戶、預計年底有望突破120萬人，為去年證券市場全年開戶人數的1.7倍，顯示投資人積極參與股市，並關注自身資產價值成長。

集保依大數據資料庫分析發現，近期開立證券集保帳戶的投資人中，有超過8成選擇使用「集保e存摺」。其中，「我的資產」功能最受用戶青睞，主因將投資人的股票市值圖形化呈現，且可掌握前5大庫存股票的資產價值及投資占比，並設定篩選條件排序。

為提供投資人進一步的資產查詢服務，集保首創推出「證券資產趨勢圖」，以視覺化呈現投資人過去1年證券資產價值變動曲線、保留資產歷史價值，讓投資人明確得知證券資產價值變動情形，並可按月、季、半年或1年的不同關注區間切換顯示。

集保總經理朱漢強表示，「集保e存摺」App目前已整合證券、基金、債券、黃金等資產，未來將持續規畫納入銀行存款與信用卡的資料，並開發更貼近使用者習慣的介面與功能，成為投資人便利使用的資產整合利器。

(時報資訊)