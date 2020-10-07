總統蔡英文8月底時突襲式宣布將於明年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，近日國民黨立委提出臨時提案要求各學校膳食應禁用含瘦肉精美豬及加工品並應「零檢出」卻遭民進黨立委封殺，對此，包括家庭主流化聯盟等民間團體表示憂心，呼籲政府應把關，並制定法令及罰則，要求營養午餐應零檢出瘦肉精。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，雖然教育部已要求各級學校一律採用國產豬肉，但因沒有罰則，含瘦肉精的美豬恐怕會流入食品加工廠、營養午餐供應商，混充在學校膳食中的加工食品，而台灣現有的法令、人力、檢驗設備與經費，恐怕難以應付龐大的需求。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，雖然教育部要求各級學校應採用國產豬肉，但除了呼籲外並沒看到更實質的規範，政府應訂定如在營養午餐使用非國產豬肉的罰責，而學校的驗收人員難以專業判斷，政府應多點查核，才會讓孩子食用的肉品更有保障。

某高中家長會陳姓會長指出，如果瘦肉精美豬進口，勢必會有很多家長要為孩子準備便當，但沒有時間準備的家長，僅能對孩子說「在學校、外食時就少吃豬肉了吧」。

曾獻瑩呼籲，政府除了應為孩子把關瘦肉精外，更應制定法令及罰則，讓孩子不會在校園營養午餐中吃到含瘦肉精的豬肉，政府應該超前布署，在瘦肉精豬肉進來台灣前就準備好法令因應；是否支持國民黨所提的「食安公投」，他指出，公投的時間可能會落在明年8月，如果等到公投結果出來，可能含瘦肉精豬肉早已進來台灣，但還是會呼籲家長支持。

(中時 )