前總統李登輝奉安禮拜今天圓滿結束，總統府發言人張惇涵表示，因為各單位的協力，讓整體治喪工作能夠依照李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」的信念順利圓滿完成。也期盼臺灣社會能夠在「臺灣民主更深化」、「臺灣人民更團結」的基礎凝聚向前。

蔡英文總統今（7）日上午偕同賴清德副總統出席「李前總統登輝先生奉安禮拜」，親送李前總統最後一程。

奉安禮拜於上午9時20分在五指山國軍示範公墓舉行。總統及副總統先抵達，李前總統移靈車隊到達後，移靈儀式開始，樂隊奏喪禮進行曲，隊伍緩步前進，總統率副總統及迎靈人員向李前總統敬禮致意，隨後，隨迎靈隊伍前往墓園。

抵達墓園後，奉安儀式開始，由張月雲女士代表家屬向李前總統行禮，隨後總統、主禮官副總統亦分別獻花及行三鞠躬禮，家屬答禮；續由台灣基督長老教會濟南教會進行禮拜；禮拜結束後，行奉安禮，現場鳴放葬槍3響，並司安息號，表達對李前總統之崇敬與追思，現場隆重崇榮、莊嚴肅穆。

奉安禮拜後，李前總統將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。

張惇涵表示，總統府及家屬誠摯感謝各界在這段時間以來的關心，以及用各種管道及方式向李前總統表達的追思致意。總統府及家屬也誠摯感謝全力投入治喪工作的所有單位夥伴，亦誠摯感謝過程中被影響的用路人包容。

他說，因為各單位的協力、各界的關心，以及許多民眾的包涵，讓整體治喪工作，從臺北賓館的緬懷追思會場，到追思告別禮拜，乃至今日的奉安禮拜能夠依照李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」的信念順利圓滿完成。也期盼臺灣社會能夠在「臺灣民主更深化」、「臺灣人民更團結」的基礎凝聚向前。

(中時 )