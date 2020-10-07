輪椅朋友期待許久的「張正傑輪椅族音樂會-大提琴找新娘」，將於10月24日（六）下午三點，假高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳盛大演出。

什麼？大提琴想結婚？！人可以結婚，為什麼樂器不行？張正傑的大提琴「盧傑利」想婚了！

對於大提琴家張正傑與中鋼集團來說，每年最期待的是高雄的輪椅族音樂會，今年邁入第六年的輪椅族音樂會因為疫情的關係，延期至下半年，雖然辦理活動不便，但是我們都一一克服，堅持守護張正傑與輪椅族的約定。

他特別感謝中鋼集團的支持與志工們的協助，讓每一年的輪椅族音樂會得以順利進行，也要特別感謝家醫科何宇苓醫師、復健科蔡昌學醫師、皮膚科蔡佳祝醫師、眼科陳遵仁醫師協助現場義診，每一年義不容辭的幫忙，讓活動更加圓滿。

輪椅朋友期待許久的【張正傑輪椅族音樂會-大提琴找新娘】，將於10月24日星期六下午三點，在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳招親演出！這次新娘候選人有宜室宜家的鋼琴、年輕嬌嫩的二胡、天使般的豎琴及花俏多情的次女高音。通過幽默風趣的戲劇手法，讓輪椅族朋友了解每種樂器的身形、重量、歷史及發展背景。藉由大提琴與這些樂器、人聲合奏，讓觀眾聽聽看，不同樂器間會擦出怎麼樣的火花，是和諧亦或是不搭？最後，我們將由輪椅族朋友投下神聖的一票，為大提琴─盧傑利決定最速配的人選。究竟哪一位新娘會跟盧傑利結為連理呢？

誠摯邀請高雄輪椅族朋友們踴躍報名，參加屬於輪椅族的音樂會。可以在開放的空間裡，在自己熟悉的位置上，一起共享趣味與樂音交織的盧傑利招親音樂會！名額有限，等你報名（輪椅族朋友限定）。

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