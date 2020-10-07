蘋果新iPhone可望於13日發表，完全點燃外資圈對蘋概領頭羊台積電（2330）的期待感，匯豐證券最新將台積電推測合理股價由460元大舉調高至600元，與首家給予600元的外資並駕齊驅，台積電「6」字頭共識度升溫。

匯豐證券指出，蘋果準備發表低入門價位的5G版本iPhone 12系列，將會驅動換機潮，可能創造自2014～2015年以來最大的新機出貨量循環。蘋果約占台積電整體營收24％，是台積電最大單一客戶，由於台積電掌握iPhone、iPad產品，是A系列晶片獨家供應商，且還有Macbook採ARM架構CPU的潛在受惠空間。

在蘋果供應鏈中，由於A14應用處理器採單位售價較高的台積電5奈米製程，台積電在5奈米製程又幾乎是獨霸市場，匯豐看好，台積電是蘋概股內含價值增長的最大受惠者，研判2021年來自蘋果的營收將會大增42％。

針對下半年表現，匯豐看好台積電第三季營收9％後，第四季受惠iPhone強勁動能，將再增加8％，突破市場的持平預期。

(工商 )