為提供多元品飲樂趣，並升級拿鐵體驗，全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡cama cafe，與瑞典精品燕麥奶品牌OATLY，以及無添加之100％鮮乳品牌崙背鮮乳合作，聯手推出全新PLAY MILK系列拿鐵，首波主打OATLY「燕麥拿鐵」與崙背「小農重乳拿鐵」特殊風味拿鐵，期能擴大搶攻秋冬飲料商機。

配合新品上市，cama cafe推出期間限定優惠活動，自10月7日起至11月17日，凡點購2杯OATLY「燕麥拿鐵」或崙背「小農重乳拿鐵」，可享第2杯75折優惠。點購2杯需同規格，可寄杯。

進入秋冬拿鐵飲品的熱銷季節，涼爽的早晨和需要能量的午後，一杯乳香四溢、咖啡餘韻綿長的拿鐵，是最誠懇的慰藉。經典拿鐵在cama cafe以醇厚咖啡口味，搭配乳香如絲，長期占據品牌銷售冠軍。為了讓經典再創經典，cama cafe研發暨品質管理部經歷7個月的世界乳品測試，與義式濃縮咖啡配搭比例的調整，琢磨出兩款全新拿鐵產品，更讓品牌拿鐵的口味從輕盈到厚實都有迷人的好選擇。

cama cafe研發暨品質管理部經理李彥勳表示：「拿鐵有兩個靈魂-義式濃縮與乳品。cama的義式咖啡，在2017年送義大利IIAC咖啡評鑑比賽，是當年亞洲唯一獲金獎的義式咖啡豆。這次cama嚴選世界多達15款乳品進行測試，並與現有拿鐵做出風味區隔，打造出喝完一杯還不夠的拿鐵。

OATLY「燕麥拿鐵」：以優質燕麥製成的植物奶，不添加防腐劑或甜味劑。OATLY專利酶解技術保留燕麥中的膳食纖維和β-聚葡萄糖，且不含乳糖和動物成分。口味帶有自然甜味與穀香，提供給素食、非素食者好好享受燕麥奶拿鐵的機會。在與cama cafe新鮮現烘的義式咖啡搭配後，入口有自然的甜感與黑巧克力的濃厚氣味，隨之帶出飽滿的堅

崙背「小農重乳拿鐵」是台農乳品廠精選小農的首支主打品牌，由崙背鄉牧場直送台農技術處理，強調為無調整、無添加之100％鮮乳，口味特色甜感高、質地輕盈，奶香鮮明。在與cama cafe新鮮現烘的義式咖啡搭配後，以更富足的乳香交融出重乳系口感，也讓尾韻交織的咖啡香與乳脂香更持久，且整體質地不黏膩，是意猶未盡的拿鐵享受。

(工商 )