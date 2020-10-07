行動裝置配件品牌 Belkin與音響技術品牌 Devialet 攜手合作推出 SOUNDFORM ELITE HI-FI 智慧型揚聲器 + 無線充電器。該款揚聲器結合優質及高傳真的聲效、快速無線充電功能，並與 Google Assistant 整合，讓用家享有多房間音響(multi-room) 的沉浸式體驗。

Belkin 亞洲區總經理 Jenny Ng 表示：「Belkin 對與 Devialet 的合作感到興奮，因為這將為用戶帶來一系列強大而高質感的家居音響。SOUNDFORM ELITE Hi-Fi 智慧型揚聲器的開發建立於 Belkin 在音響方面的傳統技術、無線充電領域的領導地位，以及 Devialet 在聲學方面的專業知識，因此能推出如此便利的產品。」

SOUNDFORM ELITE 能為用戶的手機充電、播放音樂，連接多個啟用 Google Assistant 的揚聲器，並輸出高達 90dB 聲壓級 (SPL) 的高傳真聲音。

SOUNDFORM ELITE 照片。（Belkin提供／黃慧雯台北傳真）

Devialet 獲得專利的揚聲器有源匹配 (Speaker Active Matching, SAM）技術，能重現高傳真聲音，配合「Push-Push」低音揚聲器配置，完美地呈現音樂創作人的原始意念。即使揚聲器的尺寸精緻小巧，Devialet 的標誌性低音揚聲器配置能抵消振動外，亦可輸出深沉且具衝擊力的澎湃低音。在支援 Qi 的裝置提供高達 10W 的穩定無線充電的同時，亦無損震撼低音。

Devialet 行政總裁 Franck Lebouchard 表示：「我們很高興能與 Belkin 建立我們的首次全球合作夥伴關係。我們希望與更多人分享 Devialet 的技術，為用戶帶來震撼人心的音響體驗。與 Belkin 合作開發 SOUNDFORM ELITE，使我們有機會將聲學方面的專業知識和一流的音響結構引進創新性產品，並接觸全球更多的音樂愛好者。」

SOUNDFORM ELITE 建議零售價台幣$12,990，現在可於 citiesocial(早鳥活動預購)、（2020年11月起則可陸續於PChome、Yahoo、 Momo、法雅客、三創等指定通路購買。

(科技)