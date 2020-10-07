李連杰二女兒曬美照。(圖／翻攝自IG)

李連杰和利智育有一對漂亮女兒Jane和Jada，女兒遺傳父母好基因，擁有亮麗外貌和姣好身材，平時兩人也會透過社群分享生活點滴，近日又曬出美照引起熱議。

現就讀哈佛大學的學霸長女Jane，6日曬出多張照片，寫下：「Bye bye summer（再見了，夏天）」，其中包含她和妹妹的合照，還有與好友出遊、看展照，回味夏天的快樂時光，而妹妹則是曬出獨照，笑稱自己一身打扮宛如「traffic cone(交通錐)」。

因為Jada穿著橘色外套搭白色T恤，配色和交通錐一樣，不過更令人驚艷的是，因為上衣相當貼身，讓她的火辣身材盡現，渾圓堅挺胸型和纖細蠻腰一覽無遺，不露也性感十足，完全不輸美人媽利智還有姊姊。

其實，當年美貌出眾、身材火辣的「利美人」利智，演藝事業正夯時，就和李連杰結婚，婚後她專心相夫教子，把重心都放在家庭上，因此也沒有朋友，李連杰為了給她最大安全感，把錢全給利智管，據悉，李連杰財產約有20億港幣(約89億台幣)。

在 Instagram 查看這則貼文 Hi #☺️ Jada Li（@_jadali_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 下午 4:44 張貼

(中時新聞網)