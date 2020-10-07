每日有70萬讀者造訪的《中時新聞網》生活、話題、運勢頻道，包辦一天必知大小事，從天氣變化、最新疫情、賣場夯貨、養生新知到趨吉避凶，讓讀者不漏接生活上任何資訊。

《中時新聞網》從2017年10月開闢生活頻道，3年間平均每日造訪讀者數從零成長到70萬，靠的就是貼近讀者需求和喜好，從清晨出門前到晚上準備隔天衣物，生活頻道至少提供兩波天氣資訊，由《中天》氣象主播戴立綱做精準預測，當颱風、地震及大雨特報時更會在第一時間示警。

生活頻道自年初新冠疫情爆發後，直播並報導中央流行疫情指揮中心每一場記者會，提供國內最新疫情動態及防疫新知，因應疫情實施的口罩實名制、振興三倍券、動滋券、藝FUN券，生活頻道製作懶人包教讀者如何使用，也監督政策上路後的漏洞與亂象。

民眾最愛的好巿多、星巴克、麥當勞，生活頻道也絕不漏掉，天天提供最多網友熱議的好巿多夯品，星巴克、小7咖啡、麥當勞買一送一，也是必報資訊。

小而美的話題頻道每天有8萬讀者造訪，其中「萌寵」是眾多狗奴、貓奴必看，「新奇」則蒐羅全球的奇聞、異獸，看完不是讓你很療癒，就是發出哇一聲的驚奇感。

值此多事之秋，運勢頻道不能不看，不管是星座、生肖、風水，這裡都有，每天有2萬多人來這裡，看未來也看運氣，尤其想掌握多一些避險曙光，每周一的「國師」唐綺陽開釋更不容錯過。

看到這不知你是否感到好奇，以前從沒聽過《中時新聞網》，究竟這個厲害的「新媒體」是打哪來的？其實，它就是已成立25年的《中時電子報》，今年9月正式更名為《中時新聞網》。

為感謝舊雨新知支持，《中時新聞網》特於臉書舉辦回饋活動，即日起至10月31日，只要在活動貼文留言處，上傳親筆寫下的「中時新聞網」5個字，就能獲得1杯CITY CAFÉ，還可參加三星4K電視抽獎。

(中時新聞網)