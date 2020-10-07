天道盟份子周士凱與人蛇集團、色情業者合作，引進大陸、東南亞國家的應召女賣淫，甚至還找來泰國變性人做噱頭，以「烏克蘭女神」、「西門町最巨乳」名號攬客。周男與小弟共11人遭依圖利容留性交等罪起訴，台北地院考量他們認罪，犯後態度尚可，分別判處2月至6月不等徒刑，均可易科罰金。

檢方起訴指出，綽號「小凱」的周士凱曾擔任某應召站的「機房」，負責接聽電話、記帳、聯絡馬伕與小姐等，遭警方破獲後，周男決定自立門戶，2017年起與境外人蛇集團、色情業者合作，引進大陸、東南亞的應召女，在雙北、宜蘭賣淫。

周男將應召女分成「上品」、「中品」、「次品」3個等級，分別以「外送茶」、「一樓一鳳」、「養生館」方式性交易，要求她們每天上工15小時，若有不從就減薪、扣住護照，曾有1名泰籍應召女不配合，還因此被丟包機場。

周男掌控的21名應召女中，有5名大陸籍、5名印尼籍與11名泰國籍，泰國籍更有5名是變性人，其中1名還被包裝成「烏克蘭女神」、「西門町最巨乳」。

北院審理期間，周男11人全數認罪，合議庭雖痛批他們利用女性身體牟利，破壞社會善良風俗，但考量犯後態度尚佳，依圖利容留罪輕判，均得易科罰金。其中，周男身為主嫌，且為累犯，被判刑6月最重，犯罪所得242萬4000元也被沒收；其餘共犯則被判刑2至5月不等，無前科者獲判緩刑。

(中時 )