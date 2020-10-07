蔡政府開放瘦肉精美豬，引起食安疑慮。國民黨主席江啟臣今天表示，昨天聽聞雲林縣政府簡報後，發現接下來面臨的挑戰出乎想像，為了讓民眾清楚辨別台灣豬與瘦肉精美豬，縣府日後每年要增加3千萬經費，目前看到政府還沒有準備好如何把關食安問題，呼籲朝野立委站在人民、健康、食安這一邊，為人民健康把關。

蔡政府宣布自明年元旦開放瘦肉精美豬，掀起食安疑慮，多份民調顯示，過半民眾反對瘦肉精美豬輸台，國民黨日前聯合執政縣市，推動瘦肉經零檢出自治條例，黨團則邀請農委會、衛福部等相關單位赴立院委員會說明。

國民黨主席江啟臣上午接受中廣「千秋萬世」廣播專訪說，他近期到藍營執政縣市與議會黨團座談，昨天與雲林縣黨團會面，縣府針對美豬進行食安簡報，聽完後才發現將來面臨的問題與挑戰遠超乎我們所想像的。

江啟臣表示，為了嚴格把關瘦肉精美豬，地方政府將在台灣豬與萊豬之間做出明顯的鑑別，為此雲林縣府一年就要增加3千萬經費，但他看到目前政府還沒有準備好相關食安把關。

江啟臣強調，國民黨堅持牛豬分離，禁止瘦肉精美豬進口，呼籲朝野立委必須站在人民、健康、食安這一邊，開放萊豬政策絕對超乎黨派、政治，不要小看忽略此事後民意反撲的力量。

(中時 )