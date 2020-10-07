新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國受經濟不景氣影響，出現家暴案件上升的情形，立委張育美今表示，今年上半年的兒虐人數已經超越去年一整年，疏忽致死的人數也已經與去年整年的人數相同，提醒衛福部做好托嬰中心收托比率的把關，且財務報表都要稽核，才能保障孩子的安全。

立法院今召開衛環委員會，張育美質詢時表示，根據統計，去年一整年遭受身體虐待的男生有429人，女生則有315人，合計774人。今年1到6月，遭受身體虐待的的男生有484人，女生則有387人，合計871人，半年就超過去年整年的兒虐數。

除此之外，張育美表示，去年整年嚴重致死的兒童有8人，今年上半年就有5人，而去年疏忽致死的有2人，今年上半人也有2人。

兒虐與失業率息息相關，張育美表示，疫情對經濟的影響恐導致家暴增多，長庚醫院數月前也曾發表研究，指出失業率每上升1％，來年的兒虐率將上升萬分之7。目前上半年的失業率已經達到3.89％，對兒虐的影響令人擔憂。

張育美進一步提到，去年監察院曾在10月針對托嬰中心、幼兒園的管理疏失進行糾正，如今要如何確定小朋友在托嬰中心是安全的呢？她提醒衛福部做好收托比率的把關，且財務報表都要稽核，才能保障孩子的安全。

衛福部常務次長石崇良表示，疫情期間國際上酗酒、嗑藥、家暴的確有增加，對於委員所說的兒虐數字，仍需要進一步確認，目前托嬰中心除了3年1次的評鑑之外，每半年左右也會有地方政府查核，等於有定期加不定期的查核。對於收托的比率，目前有準公托的補助，會藉由鉤稽了解收托情況。

(中時 )