北市萬華區5日凌晨發生械鬥案，朱姓男子持刀砍死林男，朱嫌落網後辯稱，當時他1個人要去向林的友人討債4000元，但對方人多勢眾，他撿起對方的刀亂揮，不慎砍死林，但檢警調閱監視器發現，朱嫌殺人前，與同夥分乘2車到場，檢方昨訊後依殺人重罪、有勾串之虞聲押禁見，台北地院今早開庭。另警方持續追查朱嫌同夥。

警方調查，22歲朱男、死者林男雙方積怨甚深，5日凌晨相約談判，林男找6人到場，稍後朱男則有7人，雙方一言不合打了起來，朱嫌陣營手持刀棍瘋狂攻擊，林男這邊的人反應不及，四處逃竄，林男身中至少5刀，腹部及心臟都有穿刺傷，送醫搶救仍不治。

警方6日凌晨在龍山寺發現喝醉的朱嫌，朱看到警察還不斷喊「我好暈」，朱嫌辯稱犯後獨自去喝酒並投宿摩鐵，醒來接獲朋友電話，得知自己殺人闖禍，也想去投案，檢察官認為朱嫌說法與實情不符，訊後聲請羈押禁見。

(中時 )