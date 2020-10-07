嘉義地檢署嘉檢查扣涉嫌經營博弈網站嫌犯的麥拉倫、保時捷等名車，拍賣時競價激烈。（本報資料照）

嘉義富商吳承霖、陳玟叡涉嫌地下匯兌124億元案，嘉義地檢署已起訴22人，現在嘉義地院審理中，但涉案的經營博弈網站田姓負責人被通緝近10個月後，6日投案，檢方訊後以有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，現年32歲田姓男子自2014年9月起，夥同郭、周、林、傅等人成立「易利娛樂」、「亞信娛樂」等賭博網站，供賭客登入網站簽注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人、電子、棋牌、捕魚等各種遊戲及體育競技遊戲，以此賭博。

田男等人並以大陸地區的金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，分批自境外將賭金匯回新臺幣約1億254萬7346元。

嘉檢檢察官陳靜慧去年12月3日指揮台南市調查站偵辦吳承霖夫妻涉嫌百億地下匯兌案，追查出田、郭、周、林、傅等人涉案，除田男外其餘4人均已起訴，但田男逃逸，成為漏網之魚，嘉檢於同年12月10日發布通緝。

同案查扣林姓男子所有的麥拉倫、保時捷等3輛名車，也於今年3月間由嘉檢執行法拍，共拍出1253萬餘元。

檢方訊問田男後，認為他涉嫌刑法第268條賭博罪、洗錢防制法第14條第1項等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押、禁見獲准。

(中時 )