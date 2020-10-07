拆除舊廠房費用 可列成本抵稅 11:432020/10/07 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 若公司拆除地上舊廠房再轉賣土地，這筆拆除費可視為土地出售成本，依照舊制財產交易所得而言免課稅，若適用房地合一制，拆除費可計為成本抵稅。 基於收入與成本費用配合原則，企業拆除費應依營利事業所得稅查核準則規定，自該項出售土地增益項下減除，合併計算損益。 (工商 ) #拆除 #舊廠 #抵稅 #成本 #房費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拆屋賣地 拆除費用可抵稅 04:102020/10/06 金融．稅務 深入鄉村、原民地區 盤點規劃 10:382020/10/06 藝文副刊 全聯PX Pay下載破750萬 新增生活繳費再賺福利點 15:282020/10/06 科技 新台幣太強 壽險業前8月匯兌成本近2千億 18:312020/10/06 財經 遠航欠稅9000萬 行政執行署今拍賣客機流標 15:282020/10/06 社會 基富通客戶突破15萬 推零手續費歡慶4周年 17:332020/10/06 財經 壽險保障沒500萬元都不算夠 三方法算保障缺口 15:032020/10/06 財經 Sony Xperia 5 II 10／7首購送無線耳機 可搭電信三雄資費 14:022020/10/06 科技 原型艦造價約500億元 估2024年下水 2025年成軍 首艘國造潛艦 預訂年底開工 04:102020/10/06 政治要聞 蓬佩奧抵日 美擬設亞洲北約抗陸 04:102020/10/06 國際大事 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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