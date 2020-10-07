若公司拆除地上舊廠房再轉賣土地，這筆拆除費可視為土地出售成本，依照舊制財產交易所得而言免課稅，若適用房地合一制，拆除費可計為成本抵稅。

基於收入與成本費用配合原則，企業拆除費應依營利事業所得稅查核準則規定，自該項出售土地增益項下減除，合併計算損益。

(工商 )