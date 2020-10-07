美國新紓困案總統川普喊卡，美股四大指數豬羊變色，全體翻跌收黑，台股周三跟跌開黑，最低至12619.81點，月線一度岌岌可危，隨後台股跟隨台積電(2330)翻紅，目前在平盤附近匍匐。而供不應求的MOSFET擬掀起一波漲價潮，加上廠商9月業績傳捷報，台廠相關概念股逆風而行，富鼎(8261)、大中(6435)高舉漲停價，杰力(5299)、尼克森(3317)之股價也逆境突圍、高漲6%漲幅以上，茂達(6138)等個股亦表現可圈可點。

茂達、大中、杰力及富鼎於周二(10月6日)公告9月合併營收，其中茂達、大中及杰力等均改寫單月歷史新高，富鼎也創下十年以來單月新高，繳出亮眼成績。

富鼎9月營收3.12億元，年增63.5%、月增17.8%；第三季營收8.51億元，年增48.02%；前三季營收21.72億元，年增35.7%。其8月自結稅後獲利0.2億元，逼近首季的0.24億元水準，年增幅為81.8%，單月每股淨利0.25元，OEM/ODM廠拉貨力道沒有縮減，富鼎下半年業績可望優於上半年。

杰力9月營收1.97億元，年增21%、月增22.36%；第三季營收5.14億元，年增8.78%；前三季營收14億元，年增9.3%。9月、前9月營收分創歷史新高、歷史同期新高記錄。在歐美疫情尚未得到明顯控制下，杰力後續表現依舊可期。

大中9月營收2.6億元，年增49.8%、月增7.7%；第三季營收7.44億元，年增48.17%；前三季營收18.9億元、年增18.6%。單月已連續3個月業績創歷史新高。

茂達9月營收5.06億元，月增5.6%、年增24.2%；前三季營收39.09億元，年增19.6%。因部分晶圓產出遞延，第4季業績可望比上季更好，續攀歷史高點。

疫情帶來的居家辦公、遠端教育熱潮，掀起PC、筆電及Chromebook拉貨力道強勁，金氧半場效電晶體(MOSFET)產品同步受惠，出貨暢旺，營運已提前進入傳統旺季水準，電源管理晶片與MOSFET等本就因5G使出貨需求十分強勁，而中芯國際發布公文，坦承遭到美國商務部管制，大陸供貨預計會明顯下滑，多數中芯客戶大舉向台廠等晶圓代工廠尋求產能協助，市場掀起轉單潮，整體代工產能不足的問題更加惡化，PMIC與MOSFET晶片供貨吃緊，也因為晶圓代工與封測報價上調，電源管理IC、MOSFET等產品本季供給已確立缺貨格局，部分IC設計廠已向客戶通知調漲報價，價格有望在第四季開始起漲，2021年第一季更將全面上漲。

供應鏈透露，由於電源管理IC及MOSFET主要以8吋晶圓量產投片，在當前就已經面臨缺貨狀態，即便訂單滿手也苦無晶圓可出，隨著中芯被下達禁令，供給將更加短缺，部分IC設計廠已經向客戶通知第四季將調漲報價，少數客戶也相繼同意上漲。漲價浪潮將襲來，相關廠商營運也因此受益。

(時報資訊)