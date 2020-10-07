在三星電子公布第三季初估財報前夕，分析師表示，受惠於強勁的智慧手機銷售，以及在華為的記憶體急單挹注下，三星上季獲利可能飆升逾三分之一。

全球最大記憶體供應商三星電子預計將於周四公布7～9月季度的初估營收與營業利益數據。

根據Refinitiv SmartEstimate調查，三星電子第三季營業利益可能較去年同期成長35%，達到10.5兆韓元，而營收估將較去年同期成長3%。

雖然三星整體晶片業務乏善可陳，但分析師表示，來自中國智慧手機製造商華為的訂單可能帶來提振。分析師表示，美國自9月中旬起祭出制裁，禁止華為在未經許可的情況下，採購使用美國技術製造的晶片，但在此之前，華為可能已經備好庫存。去年三星的晶片業務約占其整體獲利的一半。

分析師表示，其美國同業美光（Micron Technology Inc）上月公布意外強勁的獲利，可能就是受益於華為急於確保庫存水位的急單效應。

HI Investment＆Securities分析師表示，華為從8月底發出的緊急訂單推升三星的DRAM和NAND晶片出貨量，抵消了價格疲軟的影響，並緩解了半導體獲利的衰退。根據DRAMeXchange的數據，第三季DRAM與NAND晶片價格下跌。

智慧手機事業去年占三星整體獲利的三分之一。在新冠肺炎情削弱今年上半年的銷售後，目前手機需求已經反彈，可望帶動該事業獲利大幅成長。分析師預估三星第三季智慧手機出貨量較第二季成長48%，達到8000萬支。

然而受到大客戶蘋果公司延後推出新款iPhone手機影響，三星的顯示器部門獲利可能下滑。但分析師表示，由於線上銷售成長，以及削減營運成本發揮成效，三星的電視機與家電部門獲利可能成長。三星將於在本月底公布完整財報。

(時報資訊)