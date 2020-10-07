歐系外資發布研究報告，表示晶圓代工廠聯電(2303)受惠於8吋晶圓供不應求，調高聯電今明年獲利預估，並將投資評等調升至買進，目標價由15元調高到45元，是目前外資圈給予最高的目標價。

歐系外資在最新出爐的報告，看好聯電基本面轉佳，未來數年獲利成長。歐系外資表示，在電視解析度升級帶動驅動大尺寸IC需求、5G智慧手機RF射頻，加上車用、工業化及物聯網等新需求，預期未來2到3年8吋晶圓代工供給將更吃緊。

歐系外資預估，8吋晶圓價格今年第四季至明年首季平均單價增加5%，聯電並受惠於28奈米放量，加上中芯遭美國制裁，聯電也可望從中得利。

歐系外資指出，在28奈米放量下，推估聯電28奈米折舊費用將於2021年減少46%、2022年減少70%，有助提升聯電2022年28奈米毛利率至60%以上。預估聯電毛利率將持續成長，由2019年、2020年的14.4%、22.4%，2021年、2022年預估達29.7%、35.8%。

因需求優於預期及平均售價調高，歐系外資將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上調13%、11%至1.68元、2.59元，投資評等從「中立」調升至「買進」，目標價由15元大幅調高到45元。

(時報資訊)