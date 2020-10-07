中國A股及大中華基金今年來績效表現位居前段班。中國疫情有效控制後，再次檢視市場，從基本、資金、政策和價值面觀察不乏利多匯聚，富蘭克林華美投信認為，第四季中國迎來十一長假、雙十一與新年假期等消費旺季，股市整理近三個月之後游資逐步退散，中國消費回溫，建議不妨利用動態定投術、持續布局。復華投信認為，由於疫情獲控制、消費旺季來臨，加上官方持續推出「新基建」、「內循環」等政策利多，帶動經濟數據及企業獲利回溫，中國A股在題材面及基本面支撐下，有利吸引全球資金持續流入，仍將是布局第四季及2021年行情的亮點市場。

上證指數7月以來維持盤整格局，主因來自市場對寬鬆政策縮手、美國加大制裁、財報公布風險等疑慮，然而隨著利空一一出盡，歐美股市搖晃之際，中國經濟數據明顯轉佳、政策引導長線資金流向股市、金九銀十雙11迎新年等利多聚集，加上A股盤整三個月來已消化掉大部分融資浮額，並驅趕走短線游資，富蘭克林華美投信認為，A股籌碼乾淨，上方無賣壓下有支撐，中國A股成長力道漸形明確。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，根據中國8月份消費年增長0.5%，為今年度首次回正，也激勵市場信心。儘管第一季疫情衝擊消費使得復甦緩慢，疫情影響包括戶外消費，使旅遊業、酒店、石油消費表現較疲弱；不過，隨著中國政策大力救市，支持中小企業及刺激民生消費，餐飲業人潮逐漸回流，餐飲業消費逐漸回穩，且高檔消費如通訊器材、汽車、家電等買氣回溫，8月汽車零售年增長9%，為帶動內需消費增長的主軸，經濟復甦有望加速。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅指出，中國經濟受疫情影響相對小，加上近年陸股在MSCI的權重提升，將持續吸引全球資金流入。根據大陸券商預估，今年市場資金透過滬港通北上資金流入超過千億元人民幣，預估下半年流入金額將倍增至3,000億元。

面對疫情變動及中美衝突的不確定性，徐百毅建議挑選有明確產業趨勢，與外部環境相關性較低、同時評價偏低的個股是最佳因應策略；看好內需消費與在科技創新領域具成長競爭力優勢之個股。

而第四季全球股市受美國總統大選及國際市場因素影響，波動在所難免，富蘭克林華美投信建議，逢此波動度增加之時，不妨持續利用動態式定期(不)定額方法，以掌握中國牛市緩慢復甦的新機會與多頭格局，建議投資人不應操之過急，可持續投資聚焦於中國消費、5G科技和基建領域的產品，也可以利用富蘭克林華美之動態定投術，長期布局中國消費基金。

近期美國頻頻出招，使貿易戰轉向科技戰，中國大陸官方為了因應這百年未有之變局，已定調加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。復華大中華中小策略基金經理人胡家菱認為，該政策主軸將有利基礎建設、內需產業發展，國產化及替代半導體供應鏈則因科技戰角力而受惠，消費電子、新能源車等題材隨經濟活動重啟而持續看好。

(時報資訊)