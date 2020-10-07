行政院長蘇貞昌7月中旬時曾怒指台南市10天內發生2起槍擊案（未傷人），前台南市警察局長周幼偉火速遭拔官，新任警察局長詹永茂上台不到3個月，台南市3天內發生兩件死亡槍擊案，執政高層卻無聲音，遭人質疑「顏色對了就沒事」，台南市長黃偉哲緩頰，警察無顏色，應站在鼓勵角度看待。

台南市4日凌晨約5時，新市區發生烤肉口角糾紛引起槍擊事件，25歲張男遭吳姓學長朝胸前連開3槍，其中1槍擊中左胸，送醫後不治。

相隔才3天，南區殯儀館又聞槍響，這次起因殯葬利益糾紛，郭男朝方男頭部行刑式開1槍，方男立刻倒地身亡。

台南市警方兩件都逮到嫌犯破案，已有人將這兩件死亡槍擊案拿來比照台南市6月底、7月初因賭債糾紛引起的示威式槍擊案，前者3天發生兩件皆為命案，行政院默不作聲，後者10天兩件無人傷亡，卻趕走1位警察局長。

連日發生槍擊命案，詹永茂不動如山，民眾質疑「顏色對了就沒事」，黃偉哲緩頰表示，這是民眾臆測之詞，警察沒有顏色，詹永茂才剛來不久，警方在殯儀館槍擊案發生後3個多小時內逮人破案，應站在鼓勵角度看待，案件發生不一定能阻止，破案可作為警方努力的成績單。

詹永茂表示，發生案件要積極面對，在最短的時間內釐清案情迅速破案，是各分局長應負起的責任。

(中時 )