2020總統大選，假消息成藍綠陣營攻防要點。藍委葉毓蘭今日於內政委員會提出修正《社會秩序維護法》中「假消息條款」並主張「以善意發表言論經相當查證者不罰」綠委賴惠員則說「我長的善意阿，我就不會騙人嗎？」藍委陳玉珍也表示，大選期間遭移送的有216件，但不罰的有175件，等同不罰比率高達81％。

葉毓蘭指出，台灣警察絕大多數都是希望幫台灣拚治安，結果我們看到前陣子，國民黨台南市議員李中岑、王家貞指稱社會上出現假的3倍券，竟被指稱是假消息而依《社維法》移送，但不久後警方卻真的在雲林查到假3倍券，等同證實其言論為真。

葉毓蘭說，警方查假消息，從2019年至2020年7月，移送423件，審理了411件，成案率只有30％，僅79件，而裁罰的只有1案，罰3千元，許多基層員警大嘆「大砲打小鳥。」

葉毓蘭表示，連監察院在今年所做的調查報告，都建議這個部分應該修正相關法條，不要再用過去威權時代的違警罰法，來套用到現在的民主社會，因此提出《社維法》第63條相關條文修正，希望內政委員會的委員們，不要讓警察成為政治打手。

賴惠員詢問警政署副署長黃嘉祿「我長的善不善意？」黃嘉祿回應「善意。」賴惠員說「我長的善意，講的話就不會騙人嗎？」所謂的善意是中國的善意嗎？還是誰的善意？社會已經這麼混亂了，不罰可以嗎？黃嘉祿回應，現在警方處理假訊息的原則，是以惡意、造假、對公共事務有影響為主。

陳玉珍表示，警方查辦假消息，但有相當高的比率被院檢認定不該裁罰，但當初被警方上門「查水表」的民眾已出現寒蟬效應。黃嘉祿說，多數都是因為有人檢舉才處理。陳玉珍認為，警方當初應該調查清楚才移送，黃嘉祿表示會再檢討。

(中時 )