台灣氣候潮溼悶熱，若從較乾燥的國家到濕熱的環境，加上穿的褲子密不通風，最容易產生感染。醫師指出，國人愛穿的4種褲子都是私密處感染的幫兇，尤其女性遇到排卵期或月經前，情況會更嚴重。

易造成私密處感染褲子

《每日健康》報導，台北榮民總醫院婦產部主治醫師宋碧琳表示，不少人都有穿貼身牛仔褲、緊身褲、內搭褲或發熱褲的習慣，這些褲子容易讓私密處處於悶濕、悶熱的環境，尤其女性遇到排卵期時，更容易產生白色念珠菌感染，嚴重時甚至合併細菌感染。

宋碧琳指出，私密處感染包括黴菌性感染、滴蟲感染與細菌性感染等，黴菌性感染中，以念珠菌占大宗，白色念珠菌最為常見，患者通常會癢，還會有白色分泌物，若合併細菌感染，則會產生黃、綠色分泌物，也可能產生魚腥味。

宋碧琳分析，黴菌原本就是陰道共存菌，只是比率不到1%，當陰道酸鹼值被破壞、好壞菌生態產生巨變時，黴菌等壞菌比率就會增加，進而引發感染。由於陰道環境屬於弱酸性，pH值小於5，細菌生態較能維持平衡，若直接灌洗陰道內部，容易讓好菌流失，因此只要清潔外陰部即可。

宋碧琳建議民眾，平常避免穿過緊的衣褲，才不會讓私密處長時間處於悶濕環境，若發現分泌物過多、有異味或搔癢等異狀，一定要盡速就醫。

(中時新聞網)