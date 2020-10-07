美國總統川普大選期間頻打反中牌，台灣民進黨政府選擇靠攏美國，對抗中國大陸，與對岸關係漸行漸遠。紐約大學政治系終身教授熊玠引述智庫數字指出，預計大陸2030年境內生產總值（GDP）與人均都超越台灣，並說統一問題就會水到渠成。

中評社報導，熊玠日前在線上座談發表上述看法。他提到，美國國會通過《美國台灣旅行法案》後，川普政府的衛生部長阿札爾、次國務卿克拉奇先後以官方身分訪台。另外，川普就任3年多，已8次同意對台軍售案，川普頻打台灣牌，民進黨政府也樂於配合， 甚至「狐假虎威」 他認為，兩岸問題中經濟是關鍵因素，大陸目前人均只有台灣的五分之二（2019年台灣人均2.5萬美元、大陸人均1萬美元）。

對於兩岸統一前景，熊玠本人則樂觀看待，他指出，經濟安全的比重遠超過軍事安全，隨著大陸的持續發展，台灣與大陸經濟發展對比必定會明顯改變。他進一步分析，如果大陸2050年後取代美國，成為世界首強霸主，是否還有台獨問題的存在，顯然已極為懸乎，並說中國統一，不是會與不會的問題，而是何時發生的問題。

大陸真有可能在10年後人均趕上台灣？台灣網友一面倒狂噓，「文組的談經濟就是癈」、「怎麼可能，除非消滅台灣」、「不過全世界市場沒有大到讓中國人均變2.5倍」、「十億人薪水超過台灣..那真的就稱霸全球了」、「語畢哄堂大笑」、「十年能翻倍，聽你在唬爛」、「幻想」。

(中時新聞網)