桃園中壢區61歲林姓婦產科醫師，過去曾被媒體譽為百大良醫，不料卻爆出利用引產手術，施打麻醉針性侵女移工，而他的鄰居聽聞此事，都感到不可思議，並認為林醫師人相當厚道親切；但也有鄰居爆料「林醫師只看外籍移工」。

據《鏡週刊》報導，整起事件為一名外籍移工，因陰道內有不明分泌物，獨自前往林醫師診所就醫檢查，卻意外發現已懷孕，女移工因此擔心影響在台工作，甚至可能遭遣返，當下便決定墮胎，林醫生便要她至2樓進行引產手術，替該名移工施打麻醉藥後，便沒了意識，也讓他有機會於15分鐘內，逞慾3次。

林妻雖是證人，但也為丈夫說話「他是一個好爸爸、一個好醫生，孰能無過，給我們一條活路，我們這個中古屋我還要付9年、10年的房貸，我們完全沒有收入。」據悉，事件爆發時，鄰居也不敢置信，並稱「林醫師人相當客氣，但他的患者大多為外籍居多，幾乎沒有本籍，因為林醫師人不看健保。」

除此之外，另一名鄰居也表示，曾看見夫妻爭吵，太太憤而不出門外。至於，遭性侵的外籍移工則是接獲檢方通知後，才知道自己已被林醫蹂躪。林醫犯案後已廢除醫師執照，高院日前也依乘機性交罪，判3年10個月定讞。

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(中時新聞網)