英國「伊莉莎白女王」號航母首度形成打擊群

英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母4日領軍，和8艘來自美，荷等北約盟國的軍艦合體，首度形成新航母打擊群。這是近20年來，歐美海軍聯手，組成的最強大特遣部隊。不過，英國海軍5日才宣布相關消息。

據「戰區」（The War Zone）與《海軍新聞》（Naval News）網報導，在北約年度最大的「聯合戰士」（Joint Warrior）演習中，「伊莉莎白女王」號領導來自英、美，荷蘭等國戰艦，在3,000名官兵的參與下，進行了演訓。

英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母首度與美荷等8艦合體，形成打擊群。（英國海軍）

「伊莉莎白女王」號上有15架來自英美的F-35B艦載機，而這又是這艘新航母的另一個里程碑。航母打擊群指揮官摩爾豪斯（Steve Moorhouse）說，新航母打擊群是英國海上軍力的體現，也是皇家海軍現代化與壯大後的核心。

他強調，「伊莉莎白女王」號在先進驅逐艦、巡防艦，直升機與潛艇護衛下，加上裝備了5代戰機，足以在任何選定的海域和時間發動攻擊。他並指出，在北約盟國的支持下，他們已準備好，在最嚴酷的環境中迎戰，並打勝仗。

此外，摩爾豪斯說，航母打擊群在全球舞台上賦予英國選擇與彈性，也能讓英國的盟友安心，並對可能的敵人發出強大的威懾。

而在這支航母打擊群中，包括英國「鑽石」號（HMS Diamond），以及「衛士」號（HMS Defender）等兩艘45型驅逐艦。而它們最主要的角色，就是利用「大力士」（Sampson）主動電子掃瞄陣列雷達，還有「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈形成保護傘，執行防空任務。

此外，打擊群中還有兩艘英皇家海軍23型巡防艦，也就是「諾森伯蘭」號（HMS Northumberland ）與「肯特」號（HMS Kent）。而它們的主要角色，則是利用2087主/被動低頻拖曳陣列聲納（Sonar 2087），還有「灰背隼」（Merlin）HM2型多用途直升機來執行反潛任務。

而打擊群中的外籍兵團則包括美國的阿利伯克級驅逐艦「蘇利文兄弟」號驅逐艦（USS The Sullivans，DDG-68），以及荷蘭的七省級（De Zeven Provincien Class）防空指揮巡防艦「埃弗森」號（HNLMS Evertsen）。

而支援艦是兩艘皇家海軍的輔助艦「競潮」號（RFA Tideforce），還有「維多利亞堡」號（RFA Fort Victoria），以提供燃油、食物，備用零組件與軍火等。

事實上，除了顯見的9艘水面艦外，水下則至少有1艘算是「隱藏版」的潛艇，而幾乎可以確定的，就是它應該是皇家海軍「機敏級」（Astute Class）核動力攻擊潛艦。

(中時新聞網)