立法院預算中心調查農委會2019年出國計畫，決算竟超支1233萬1千元。究其主因主要是「選派同仁出國研習農業科學技術之教育訓練費」，超支1023萬6千元，及訪問農產品海外通路及農產品國外促銷之國外旅費，超支230萬9千元。

預算中心調查，農委會2019年於「農業管理」及「農業科技研究發展」計畫編列出國計畫經費1297萬2千元，其中國外旅費約845萬7千元，教育訓練費318萬1千元，補助費133萬4千元。

不過根據去年決算書，農委會出國計畫的決算卻高達2530萬3千元，整整超支了1233萬1千元，超支比率達95.06％，預算中心認為，農委會應該依照行政院及所屬各級機關因公派員案件編審要點通盤檢討，並審慎之用，要符合規定。

預算中心指出，根據該編審要點，除有臨時參加國際會議或活動、因業務需要赴國外談判或國內外突發重大事件需要緊急派員出國者，國外旅費應在原列國外旅費下支應，不得超支。

農委會去年出國預算超支，主要是因為「選派同仁出國研習農業科學技術之教育訓練費，高達1023萬6千元，另外在「推動我國與各國農業高層官員互訪及新南向農業合作」、「訪問農產品海外通路及農產品國外促銷之國外旅費」，也超支約230萬9千元。

預算中心認為，就農委會2019年度出國計畫執行報告來看，事實上經費超支的理由恐怕很難說是屬於突發事項所致，因此農委會應該要依照行政院之規定通盤檢討並審慎支用，才能符合規定。

(中時 )