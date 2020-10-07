◎共機頻擾台 嚴德發首證實：已耗我255億元

國防部長嚴德發今(7日)上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告時表示，因應共機擾台，空軍今年已出動戰機2197架次，耗費約255億元成本，空軍的維修與人員費都有增加，國防部也有增加空軍的維持費。嚴德發是在答覆立委林昶佐詢時，作上述說明。

◎51.5公噸菜涉假帳？鍾小平告發北農總經理瀆職

台北市議員鍾小平質疑台北農產運銷公司去年12月拍賣高麗菜結束後，灌入高達51.5公噸、每公斤17元的高麗菜，交易款項流向不明，認為北農總經理翁震炘說法反覆，疑有弊情，今早率30位雲林、嘉義菜農赴台北地檢署告發翁震炘涉嫌瀆職罪。

◎NDMA致癌事件頻傳 「正和」糖尿病藥4300萬顆全下架

食藥署於昨天公告，由正和製藥股份有限公司所製造的糖尿病用藥驅糖樂持續錠500毫克，需在今年10月23日前完成藥品回收作業，由於該款藥主成分為二甲雙胍（Metformin），加上近期二甲雙胍含有致癌物N-亞硝基二甲胺（N-Nitrosodimethylamine,NDMA）事件頻傳，導致藥廠決定退出國內市場，全面回收二甲雙胍藥品不再製造。

◎昌鴻路徑確定了！最快今轉中颱 這個冬天恐缺水

「國慶颱」昌鴻持續發展，最快今天內增強為中颱！未來受槽線牽引，路徑大勢底定，周五（9日）轉彎後，將直接朝東北方快速離開，不僅對台灣無影響，連日本都躲過一劫。但颱風不來，對已陷入窘境的水情更是雪上加霜，不少氣象專家紛紛發出警告，「今年冬天恐嚴重缺水」。

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(中時新聞網)