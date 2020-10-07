嘉義市一位男大生阿奇（化名）於2018年認識當時年僅12歲的國中少女小婷（化名），2人相識後迅速發展成男女朋友，然而這對小情侶實在難忍慾望，在住家、公共女廁共發生3次性行為，戀情曝光後，阿奇慘被檢警依妨害性自主提起公訴。

據判決書指出，這對小情侶透過女方的父母介紹後熟識，於2018年3月相識後快速成為男女朋友，2人控制不住青春期探索身體的慾望，分別在2019年、2020年3度發生性關係，小情侶壞壞的場所遍及少女房間、男大生房間甚至228紀念公園女廁。兩人戀情經女方母親發現後才曝光，女方家人報警，阿奇則因違反妨害性自主吃上官司。

警訊時，阿奇坦承犯行，且阿奇與女方父母皆熟識有感情基礎在，並未刻意矇騙或利誘性交，兩人發生性行為時少女12歲以上未滿14歲，小婷也對警方稱「阿奇把我照顧得很好，我不希望他因為這件事情受到處罰」，雙方也達成調解。

嘉義地院審理時認為，阿奇雖對未滿14歲少女進行性交，但考慮到阿奇是與小婷發展成男女朋友關係後才發生性行為，應屬情不自禁、衝動行事的偶發行為，法官考量到阿奇未掩飾罪行且悔過，且無前科，酌情後依妨害性自主判處2年有期徒刑，緩刑5年，並須在判決確定之日一年內參加法治教育20小時，期間交付保護管束。

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(中時新聞網)