夏普(Sharp)今日宣布與戴姆勒(Daimler AG)簽署了包含LTE在內的無線通信特許專利許可協議(SEPs),同時,夏普也與夏普零件供應商達成協議,未來會在戴姆勒生產車用產品所需的零組件上,全力提供供貨的協助。

夏普指出,有愈來愈多的公司像戴姆勒公司一樣取得夏普LTE SEPs的專利授權,未來夏普仍會堅守公平、合理的原則,持續增加授權家數。

夏普強調,夏普身為日本智慧型手機的領導品牌,在過去20年間,一直致力於通訊技術的研發,從3G、 4G 一路來到5G都不間斷,截至目前為止,夏普在相關領域擁有的專利數已超出六千個,未來夏普仍會持續在相關領域繼續努力,讓「Changing The World with 8K+5G and AIoT.(用8K+5G和AIoT來改變全世界)」的願景早日實現。

(工商 )