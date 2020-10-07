富邦悍將與統一獅下半季戰況膠著，昨晚富邦贏球躍居龍頭，今晚統一獅派出洋投猛威爾要把富邦拉下，兩隊分別是下半季第一、二名，因此系列賽更成為季冠軍的割喉戰，富邦派出土投陳仕朋應戰，希望能捍衛龍頭。

陳仕朋今年特別會投統一獅，今年一度創下跨季對戰7連勝的優異紀錄，今年投5場拿下4勝1敗，對戰自責分率4.13，左投優勢讓他成為獅隊相當頭痛的「除獅機」投手。

不過陳仕朋自8月23日對樂天桃猿丟出完封勝後，接下來3場先發表現都不佳，最多僅丟5.1局，上上次先發還只丟1.2局就因傷提前退場，是陳仕朋能在此戰找回身手，還是獅隊趁機打敗他，還很難說。

而獅隊下半季才亮相的洋投猛威爾對富邦也有一套，先發2場拿下1勝1敗，對戰自責分率是面對各隊最佳的3.46，且至少都能投滿6局。猛威爾本季唯一1勝就是對富邦所拿下的，曾被林益全開轟。統一獅僅剩9場比賽，在這系列賽有輸不得的壓力，

富邦悍將目前以全年勝率來看已經確定無緣第一，要拚進總冠軍賽，最簡單的路就是能到下半季冠軍，他們目前排名第一，但也僅領先統一獅1場勝差，下半季戰況相當緊張。

(中時 )