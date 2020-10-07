新冠肺炎疫情衝擊下，乳膠手套的原料短缺，立委蔣萬安今在立院衛環委員會中指出，衛福部以含滑石粉手套作為診間使用的替代品，暫緩了禁用措施，但含粉手套之所以會被禁，就是因為會增加過敏、傷口感染、發炎的風險，不是長久之計，呼籲衛福部拿出更積極態度，提出具體的政策和方案。

蔣萬安指出，最近很多教學醫院、中小型醫院基層診所都反映買不到醫療用手套，價格漲了3倍，很多廠商只願意簽短期約，導致庫存量減少。

衛福部常務次長石崇良對此表示，乳膠手套原料多來自東南亞，因東南亞疫情升溫，導致原料價格上漲，造成國內製造端成本上升。衛福部有盤點替代性問題，外科手術是不可替代的，會特別留意，至於診間使用，食藥署有提供可替代性的產品，將滑石粉禁用的政策暫停。

對於滑石粉禁用政策暫緩，蔣萬安表示，含粉手套在2017年被禁用，就是因為使用後會提高過敏風險，增加傷口感染、發炎的風險，用含粉手套替代不是長久之計。

蔣萬安表示，在外科手術、觸診、打針、抽血上，手套都需講求靈巧的需求和必要性，不要說是含粉手套，其他包括塑膠、PVC都不是說替代就可以替代。台大醫院每個月平均使用的手套有100萬個，榮總也是100萬個，三總則是50萬個，希望衛福部有更有效的方式解決。

石崇良表示，全面性供貨的部分要尋求替代沒辦法，但在價格方面，醫院端成本考量的部分可以研究有沒有可以協助的地方。然而蔣萬安進一步指出，手套不單只是價格的問題，原物料漲價廠商不願履約，攸關使用上的安全和病患權益，希望衛福部的態度更積極，提出更具體的政策和方案。

(中時 )