九降風起又進入新埔柿餅產季，2020新埔柿餅節10、11日兩天將在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，今年再次與玄奘大學產學合作，藉由「柿太郎」繪本續集，激發孩童創造出自己的動物形象柿染襪子偶，增加對柿染文化的認識。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔旱坑里是全台最大宗的柿餅產地，加工廠的柿農們先以機器削柿，用用熟練技術去蒂，褪去青澀外皮後，將柿子送進窯內烘烤，再擺放在曬架上，曬柿需經7到9天風乾後等繁複加工程序。

像衛味佳柿餅觀光農場進入柿餅產季後，都遵循古法加工技術，用天然的乾燥法曬柿餅，吸引許多慕名而來遊客拍照合影，業者對柿餅製作過程都嚴格把關，做出香Q甜的高品質柿餅，口感有別於其他產區。

曾庭熙表示，為協助柿農促銷，2020新埔柿餅節將在雙十國慶登場，鎮公所在10日、11日及17日和18日備有「旱坑里柿餅專區九芎湖休閒農村樂活遊」免費接駁專車導覽，新埔鎮遊客中心則免費DIY柿染體驗活動。

活動會場除展售柿餅和在地農特產品外，並有第九屆柿餅寶寶搬搬樂活動、多肉植物組合盆栽DIY、北茶文化揉茶體驗、親子趣味遊戲、削柿體驗區、米食免費品嚐、好柿扭扭樂、銀髮族購物樂、臉書打卡送及抽獎樂等活動。

民眾雙十連假可到新埔小鎮，到旱坑里體驗曬柿之美，參加有玩又有拿的柿餅節活動，並可順道走訪新埔三街六巷九宗祠，品嘗客家粄條等美食，保證不虛此行。

(中時 )