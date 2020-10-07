孟子第73代孫女孟慶而因在金曲獎辣穿爆乳裝而引發關注，開中門禮服讓她傲人上圍呼之欲出，孟慶而一夕爆紅也讓她過去歷史和舊照全曝光，對於自己受到廣大關注，孟慶而昨在臉書首發聲，坦言：「著實讓我慌了手腳」，至於金曲戰袍，孟慶而則表示：「我後來看重播也嚇一跳！原來這麼厲害」。

孟慶而發文指出，她除了是金曲爆乳妞，她也有在寫詞、寫曲、製作音樂，同時，孟慶而也預告，她將在11月中推出自己的作品。（圖／取材自孟慶而 Cheer臉書）

孟慶而在金曲獎上辣穿紅色豪開中門禮服代領獎爆紅，她胸口交叉的綁帶設計，讓孟慶而白嫩的傲人上圍呼之欲出，孟慶而一開口的溫柔娃娃音，更是讓全場都融化了，孟慶而一夕爆紅，也讓她舊照和背景全被起底，原來孟慶而畢業於政治大學新聞系，她過去曾擔任電視台記者，後來踏入演藝圈，橫跨主持和唱歌，近年她則把重心轉向幕後。

孟慶而這次是代替製作人出席金曲獎，她當時聽到「裝潢」得到最佳台語專輯獎時，是又驚又喜「故作鎮定踩著十公分高跟鞋，拖著一公尺裙襬，超怕仆街」，對於爆紅，孟慶而發文指出：「一夕之間的媒體效應，著實讓我慌了手腳」，同時，孟慶而也說：「雖然是念著柯老師準備的致詞稿，但手抖聲音更抖，所以是緊張~我沒有娃娃音的」。

孟慶而進一步提到，禮服是4天前才定裝「是禮服效果跟燈光加持啦，我後來看重播也嚇一跳！原來這麼厲害」，同時，孟慶而也強調，她除了爆乳外「我也是有在做其他事的呦。像是寫詞寫曲~製作音樂~歌唱跟說話教學啊」，最後，孟慶而預告她將在11月中推出自己的作品，呼籲大家多多支持「看看YouTube點閱破多少我再來穿一次好了」。

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(中時新聞網)