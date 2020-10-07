送餐竟然像臥底！一名外送員在臉書分享，接到三杯飲料的訂單，發現竟要送到某百貨公司裡面，由於商場規定不能外送，因此點餐的櫃姐竞留下長長備註，要求外送員裝成是客人進來假裝要買星巴克，讓原PO超後悔沒回報客服，不少網友看完拳頭也都硬了。

網友在臉書社團「UberEATS台灣」發文抱怨，接到一張「三杯飲料」的外送訂單，無奈送餐地點是在某家百貨公司裡面，但商場規定不能叫外送，因此他將機車違停在人行道上，還要按照商場規定脫掉安全帽和雨衣才能入內。

該名外送員表示，客人明知道外送員沒法帶保溫箱入內，點了三杯飲料還不買袋子，甚至要求原PO以「顧客身分進到百貨」，並備註提醒，「在1樓看到保全時，不要問櫃位在哪裡，也不要說是外送員，直接說口渴了，想去樓下買星巴克喝！」

而原PO將餐點送到指定地點後發現，櫃上明明有三個人，是否可以出來一個人取餐，「真的很後悔當下沒有回報客服，沒有停車位，直接員工餐。」當外送夥伴體恤你們的時候，你們有尊重辛苦為你外送的人嗎？

貼文也引發討論，「憑甚麼我要為了妳叫餐而對別人說謊？」、「我只是個外送，不是臥底」、「這麼高級就不要叫外賣，要求這麼多就給小費」、「我也有遇過，可是我都故意去找警衛請警衛麻煩他客人取餐」，也有人吐槽說，「帶著飲料跟警衛說口渴要買星巴克？」

另也釣出許多擁有相似經驗的外送員，不少人建議，可以在抵達之後，致電連絡客人看看能否出來拿，有時候有問真的有差，但也有人說，若問了不願意出來拿，就回報客服直接當員工餐！

(中時新聞網)