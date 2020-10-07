1名趙姓騎士前(5)上午騎機車上國道，叼菸蛇行擦撞小貨車，連帶造成後方8車連環追撞，釀成5人受傷，趙男因脾臟破裂，顱內出血一度陷入昏迷，目前已漸轉清醒，但因顱內傷勢較重仍住在加護病房內，警方將待轉為普通病房後再進行訊問。

經警方調查，趙男已不是第一次闖國道，上週五（2日）於中秋連假期間，曾有駕駛人目擊趙姓駕駛騎乘同部機車飆國道，甚至還翹腳；這次再度於林口A41交流道闖國道1號，不顧當時車流，沿路北上，甚至叼菸蛇行，國道警鳴笛示意他靠邊停，他還一度「騎給警察追」。趙男的行為，連台灣高檢署看都不下去，簡報分案發交新北地檢署偵辦追究趙男公共危險罪責。

據悉，國道警方事發當晚已通知趙男家屬到林口長庚探視，趙男家屬曾也回應不清楚趙男為何會騎車上國道，爾後警方再聯繫時皆不接聽。警方表示，趙男騎車上國道、蛇行等危險駕駛行為，恐面臨最高3萬元罰鍰，而10車維修費初估百萬元起跳，民事求償將待車輛行車事故鑑定委員會釐清彼此負擔比例。

(中時 )