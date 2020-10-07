63歲的國畫大師朱仲儒101年和太太一起擔任台中榮總的志工，日前他受邀在台中榮總新門診大樓二樓惠康藝廊進行個展，7日盛大揭幕儀式，展出多項個人彩墨畫作，希望期待透過畫作與民眾來場心靈的交流，分享藝術的饗宴。

台中榮民總醫院新門診大樓二樓大廳，自107年成立惠康藝廊以來，定期由名家提供各式藝術作品，讓來院就醫的病人與家屬，在等候就診的時間裡，仍能徜徉在不同的山水、藝術、人文空間裡。

朱仲儒彩墨展於10月7日進行揭幕儀式，台中榮總院長許惠恒代表中榮表達感謝，他也表示「台中榮總以病人的健康為優先，除了照顧、關懷民眾的健康，亦感謝社會各界及有志人士的無償提供，在院區各處添置不同的藝術人文作品，讓醫院不單單是醫療院所，也可以是一座豐富多元的藝術展館」。

此次展出的畫作，出自國畫大師朱仲儒先生之手，朱仲儒先生從事藝術創作40餘年，策展6次、個展3次、國內外聯展50餘次，曾獲得「國軍文藝金像獎競賽」國畫類金像獎等榮譽，其中作品「禾香萬里圖」更獲美國雷根博物館永久典藏。

本身是榮民的朱仲儒先生富含濃厚的藝文氣息，平日除藝文創作，亦與朱夫人一同投入志願服務，他和太太自101年起在臺中榮民總醫院擔任志工，多年以來皆在人來人往最密集的門廳接待組服務，協助來往進出醫院的病人與家屬，除了付出勞力與時間在志願服務上，此次更將珍貴的畫作無償提供給臺中榮總，期待透過畫作與民眾來場心靈的交流，分享藝術的饗宴。

(中時 )